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Kur'an kursu öğrencileri piknikte buluştu

Acıgöl Müftülüğü ’ne bağlı yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Acıgöl Müftülüğü 'ne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen piknikte bir araya geldi.


Acıgöl Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 450 öğrenci piknikte buluştu. Çeşitli yarışma ve oyunlarla eğlenen öğrenciler güzel havada pikniğin tadını çıkardı.


Acıgöl kaymakamı Doğukan Koyuncu, bu tür etkinliklerin öğrencileri daha fazla motive ettiğini belirterek, çalışmalarından dolayı tüm din gönüllüsü kardeşlerime hayırsever vatandaşımıza, öğrenci velilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.


Acıgöl belediye başkanı Ercan Ertaş ise öğrencilere okul döneminde hafta sonları cami ve Kur'an kurslarında eğitime devem etmelerini tavsiye etti.


Acıgöl mesire alanındaki pikniğe, Acıgöl kaymakamı Doğukan Koyuncu, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, İlçe müftüsü Tahsin Mutlu kurslara katılan öğrenciler, aileleri ve onlara eğitim veren Kuran kursu görevlileri katıldı.

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