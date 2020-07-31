Kurban keserken kalp krizi geçiren adam vefat etti

Nevşehir'de kurban keserken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Sedat İnan vefat etti.

Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde kurban kesmek için kurban kesim alanına giden Sedat İnan, kurban keserken kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından ilk müdahalenin yapılması sonrasında 112 sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesinde kaldırılan 47 yaşındaki Sedat İnan burada yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nevşehir'de uzun yıllardan beri bayan kuaförlüğü yapan Sedat İnan'ın vefatı Nevşehir'de büyük üzüntüye neden oldu.