İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurban keserken kalp krizi geçiren adam vefat etti

Nevşehir’de kurban keserken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Sedat İnan vefat etti.

Nevşehir'de kurban keserken kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Sedat İnan vefat etti.


Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde kurban kesmek için kurban kesim alanına giden Sedat İnan, kurban keserken kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından ilk müdahalenin yapılması sonrasında 112 sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesinde kaldırılan 47 yaşındaki Sedat İnan burada yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Nevşehir'de uzun yıllardan beri bayan kuaförlüğü yapan Sedat İnan'ın vefatı Nevşehir'de büyük üzüntüye neden oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.