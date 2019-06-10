Kürek sapıyla gelen Türkiye üçüncülüğü!

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde ikamet eden down sendromlu 17 yaşındaki Ramazan Ünlü, cirit atma yarışmasında Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Yarışmalara Kapadokya Mavi Umut Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Tarkan Güney ile evinin bahçesinde kürek sopasıyla hazırlanan Ramazan Ünlü'nün yarışmalar sonrasında Türkiye üçüncülüğünü elde etmesi hem Nevşehir'i hem de ailesini sevince boğdu. Bahçeli köyünde evinin bahçesinde kürek sapıyla Türkiye cirit atma yarışması sonrasında Türkiye üçüncülüğü elde eden 17 yaşındaki Ramazan Ünlü üçüncülük elde ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Ünlü, “Yarışmalara evimin bahçesinde hocamın yaptırdığı antrenmanlar ile katıldım. Yarışma sonrasında Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Benden desteklerini esirgemeyen aileme ve hocama çok teşekkür ederim” dedi.

Kapadokya Mavi Umut Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Tarkan Güney ise yaptığı açıklamada kürek sapının ağırlığının ve ebatının cirite benzediği için kürek sapıyla antrenman yaptıklarını ifade etti. Güney, “Bizim Ramazan ile okulda yolumuz karşılaştı. Ve bu down sendromlu çocuklardan Ramazan'da ki yeteneği orada keşfederek spora yönlendirdim. Ramazan Ürgüp'ün Bahçeli köyünde ikamet ettiği için Nevşehir merkezde antrenman yapma imkanımız yoktu. Bizde Ramazan'a antrenman yaptırmak için en azından bazı teknikleri vermek için Bahçeli köyüne gelip gittik. Buradaki çalışmalarımızda ailesinin verdiği çok büyük destek var” dedi.

“Kürek sapı Türkiye üçüncülüğü getirdi”

Kapadokya Mavi Umut Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Tarkan Güney, kendisinin beden eğitimi öğretmeni olduğunu ve beden eğitimcilerinin eldeki imkanları kullanmak gibi özellikleri olduğu için akıllarına kürek sapının geldiğini söyledi. Güney, “Biz beden eğitimcilerin birazcık eldeki imkanları kullanmak gibi özelliği vardır. Baktık burada cirite uygun bir yerimiz yok. Yoksa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden ciritte alabilirdik ama cirite uygun bir yerimiz yok. Başka atacak bir şeyimizde yok. Kürek sapının ağırlığı ve ebatı da cirite çok benzediği için biranda aklımıza geldi ve kürek sapıyla çalışmalara başladık ve o şekilde buraya kadar geldik” şeklinde konuştu.