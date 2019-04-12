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Kuyuya düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Kuyuulukışla köyünde kuyuya düşen inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Kuyuulukışla köyünde kuyuya düşen inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Avanos ilçesine bağlı Kuyulukışla köyünde bir vatandaşa ait inek kuyuya düştü. Kuyuya düşen ineğini kurtarmak için çalışan vatandaş ineği çıkaramayınca çareyi AFAD ekiplerinde yardım istemekte buldu. AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat boyunca yapılan çalışma sonrasında inek düştüğü kuyudan çıkartılarak sahibine teslim edildi.

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