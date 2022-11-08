Kuyuya düşen köpeği AFAD kurtardı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde 13 metrelik kuyuya düşen köpek AFAD ekipleri tarafından kurtardı.

Edilen bilgilere göre ilçeye bağlı Yeniyaylacık köyünde üzeri açık bırakılan boş su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu köy muhtarı Nurettin Yılmaz'a bildirdi. Muhtar Yılmaz kendi imkanları ile köpeği kurtaramayınca durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese giden AFAD ve jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında köpeği düştüğü kuyudan çıkarttı.

Köpeğin sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Muhtar Yılmaz, kurtarma çalışması yapan ekiplere teşekkür etti.