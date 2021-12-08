KYD'den Başkan Savran'a ziyaret

Harun Çolak, Başkan Yardımcıları Fatma Gümüş Tekin ve İsrafil Baran ve yönetim kurulu üyesi Osman Aytekin, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı makamında ziyaret etti.

KYD Başkanı Dr. Harun Çolak, dernek olarak amaçlarının farklı türlerde eserler veren yazarları bir araya getirerek meslekî dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek olduğunu ifade etti. İlerleyen dönemde gerçekleştirecekleri proje ve etkinliklere ilişkin bilgiler veren Başkan Çolak, “Öncelikle kitap fuarında KYD yazarlarına yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu şehrin edebiyatla anılması niyetiyle yola çıktık. Kültür, sanat ve edebiyat alanında gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarda Nevşehir Belediyesi ile işbirliğine hazırız” dedi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi olarak kültür, sanat ve edebiyat çalışmalarını her daim desteklediklerini belirterek KYD ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.