Lale Caddesinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi'nde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt için iş makineleri çalışmaya başladı.

Nevşehir Belediyesi önünden başlayan ve Lale Caddesi ile Forum Kapadokya AVM'nin bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi arasındaki yolun sıcak asfalt yapılması için planlanan çalışmaların ilk etabı olan Lale Caddesi üzerindeki, Doyuran Kavşağı-Ziraat Bankası Kavşağı arasındaki alanda altyapı çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü başlayan çalışmalarda mevcut içme suyu hattının ekonomik ömrünü dolduran ve arızalara neden olan kısmında yenileme çalışması yapıldı. Yenilenen hat sayesinde vatandaşların altyapıyla ilgili sıkıntı yaşamalarının önüne geçilmiş oldu.

Cadde üzerinde ayrıca kanalizasyon, yağmur suyu ve drenaj sistemlerinde de yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye ekiplerinin yoğun bir mesai harcayarak kısa sürede gerçekleştirdikleri bu çalışmalarla birlikte altyapısı tamamlanan yolda sıcak asfalt işlemine geçildi.

Sıcak asfalt dökümü öncesinde temel malzemesi serilen yoldaki asfalt işlemlerinin de kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor. Asfalt işleminin tamamlanması ile birlikte yaya kaldırımlarının düzenleneceği cadde, aydınlatmaları da yapılarak modern bir görünüme kavuşacak.