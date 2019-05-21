Lale Caddesinde sıcak asfalt dökümüne başlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi'nde sıcak asfalt dökümüne başlandı.

Geçtiğimiz hafta Lale Caddesi üzerindeki, Doyuran Kavşağı-Ziraat Bankası Kavşağı arasındaki alanda Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmaları sona erdi. Yapılan çalışmalarla birlikte cadde üzerindeki içme suyu hattı yenilenirken kanalizasyon, yağmur suyu ve drenaj sistemlerinde de iyileştirmeler yapıldı.

Bu çalışmalarla birlikte altyapısı tamamlanan yolda sıcak asfalt işlemine geçildi. Hafta sonu temel malzemesi serim işlemine başlanan yolda bu sabahtan itibaren de sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilmeye başlandı.

Asfalt işleminin tamamlanması ile birlikte yaya kaldırımlarının düzenleneceği cadde, aydınlatmaları da yapılarak modern bir görünüme kavuşacak.