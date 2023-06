Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyü muhtarı, köylerinde konaklayan leylekleri güvenlik kamerası ile izliyor.

İlkbahar mevsimine girilmesiyle güneydeki ülkelerden kuzeye göç eden leyleklerden biri Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde mola verdi. Köyde bulunan bir elektrik direği üzerine yıllar önce yaptığı yuvaya tekrar gelen leylek burada yumurtlayarak yavrularını büyütmeye başladı.

Köy Muhtarı Minnet Abdioğlu köyde bulunan güvenlik kameralarından bir tanesini leyleğin bulunduğu yuvara çevirerek leylekleri izlemeye ve hareketlerini kayıt altına almaya başladı.

Muhtar Minnet Abdioğlu yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl mart ayında leyleğimiz yine geldi. 4 adet yavrusu vardı. Şu an iki tane kaldı. Bu leylek her yıl olduğu gibi bu yıl da geldi. Çocukluğumuzdan beri geliyorlar. Köyümüzün neşesi oldular. Bu elektrik direğindeki yuvayı da sağlamlaştırdım. Şu an leyleğimizin iki yavrusu var” şeklinde konuştu.