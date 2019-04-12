Lise öğrencileri masal kahramanlarını canlandırdı

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, 6 ay boyunca hazırladıkları masal kahramanları kostümleri ile ilk gösterilerini anaokulu öğrencilerine sergilediler. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Karagöz ve Hacivat, Kırmızı Başlıklı Kız masallarını canlandıran öğrenciler, minik öğrencilerin neşe dolu dakikalar geçirmelerini sağladı.

Öğretmen Serpil Gündüz, kostümler üzerinde Eylül ayından beri çalıştıklarını belirterek, “Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü olarak biz bu gösteriye bir dönem boyunca hazırlandık. Amacımız yaptığımız çalışmaları alanda göstermek. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız 3-6 yaş arası çocuklarımıza hitap ediyor. 3-6 yaş çocuklarımıza eğitici ve öğretici olarak atölyelerimizde hazırladığımız kostümlerle hem dünya klasiklerini hem de Türk kahramanlarımız olan Nasreddin Hoca, Hacivat, Karagöz bunları tanıtmak amacıyla şekillendirerek çocuklarımıza sunduk. Umarım yararlı olmuşuzdur diye düşünüyorum” dedi.