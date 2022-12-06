Lise öğrencilerinden NEVÜ'ye teknik gezi

Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'yü ziyaret ederek, üniversitenin akademik birim ve sosyal tesislerini gezdi.

Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme ziyaretlerinde kendilerine, NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) Müdürlüğü personeli eşlik etti. Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde yer alan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi, Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi gezdirilen öğrencilere buralarda görevli akademik ve idari personel tarafından atölyeler, derslikler, idari birimler, kurumsal işleyiş, öğrencilere sunulan imkanlar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Son olarak ulusal ve uluslararası düzeyde birçok değişik sportif faaliyetlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra üniversite içi sportif faaliyetlerin de gerçekleştirilen Spor Merkezi'ni gezen öğrencilere, üniversitenin diğer spor tesisleri ve Atçılık Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AT-BİN) hakkında bilgi verildi.