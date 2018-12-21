Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası hentbol şampiyonası sona erdi. Damat İbrahim Paşa Spor salonunda düzenlenen liseler arası hentbol şampiyonasında erkeklerde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Ürgüp Ayşe Sağdıç Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti. Kızlarda ise birinciliği Acıgöl Damat İbrahim Paşa Anadolu Lisesi ikinciliği ise Diriliş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi elde etti.