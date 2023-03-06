Liseli gençler NEVÜ'de

Nevşehir merkez Kaymaklı Anadolu Lisesi öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni (NEVÜ) ziyaret etti.

Kaymaklı Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri Coğrafya öğretmeni Serkan Demir ve Tarih öğretmeni Ahmet Kalın eşliğinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)'yü ziyaret etti. NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli tarafından karşılanan öğrenci ve öğretmenlere NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi, NEVÜ Sanat Koleksiyonu ve Galerisi ile Spor Merkezi gezdirildi.

Öğrencilere ayrıca akademik ve idari personel tarafından NEVÜ'nün bölüm, programları, öğrencilere sunduğu imkanlar, eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgi verilerken, kendilerinden gelen sorular da yanıtlandı.