İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahallelerdeki spor sahaları kullanıma kapatıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından, mahallelerdeki parklarda bulunan futbol ve basketbol sahaları korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapatıldı.


Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan Nevşehir Belediyesi ekipleri, salgına karşı vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli mahallelerindeki parklarda bulunan spor sahalarını geçici olarak kullanıma kapattı. Gençlerin ve vatandaşların toplu olarak spor yapmalarını engellemek amacıyla, etrafı tel örgü ile çevrili sahalarının kapılarını kilitleyen belediye ekipleri, tel örgüsü bulunmayan sahalarda ise basketbol potalarını sökerek depoya kaldırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.