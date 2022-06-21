Makedonya ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler Kayaşehir'de

Nevşehir Mihriban Emin Günel Ortaokulu'nun Erasmus+ Avrupa Birliği projeleri çerçevesinde Avrupa'nın 2 farklı ülkesinden gelen öğretmen ve öğrenciler, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek kentte bulunan tarihi kaya oyma yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir'i gezdi.

Öğretmen ve öğrencilerin iş birliği içerisinde çalışmalarını sağlamak, iletişim kurarak yabancı dillerini geliştirmek, farklı ülkeler ve farklı kültürleri öğrenerek kültür sentezi yapmak ve Avrupalılaşma bilincini edinmeleri amacıyla hazırlanan ve Nevşehir Mihriban Emin Günel Ortaokulu'nun da ortakları arasında yer aldığı Erasmus+ Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde Avrupalı eğitimciler ve öğrenciler Nevşehir'e geldi. 'Include Me In' isimli KA229 projesi çerçevesinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Romanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler Nevşehir'in tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. Yaklaşık 30 kişiden oluşan heyet, kentteki programları çerçevesinde ilk olarak Nevşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Burada Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan tarafından konuk edilen heyete Nevşehir ve Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler verildi. Nevşehir Mihriban Emin Günel Ortaokulu Mustafa Çiftçi, okul idarecileri ve öğretmenlerinin de aralarında bulunduğu heyet daha sonra Nevşehir Kalesi ve tarihi Kayaşehir'i gezdi.

6 Yüzyıldan günümüze sürekli yaşam izlerinin bulunduğu ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir'i, Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gezen heyete burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.