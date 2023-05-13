Maketini gerçek sandı, dakikalarca oynadı

Nevşehir'de başıboş bir at, yol üzerinde bulunan at maketleriyle dakikalarca oynadı. Çeşitli figürler sergileyen atı gören vatandaşlar o anları telefonla kaydederken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Nevşehir - Aksaray karayolu Terminal Kavşağı'nda 'Güzel Atlar Diyarı' olması nedeniyle orta refüje döşenen at maketlerini gören başıboş bir at, dakikalarca maketlerin başından ayrılmadı. Maket atları gerçek sanarak oynamaya çalışan atı gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken ilginç görüntüler oluştu.

Herhangi bir kaza meydana gelmemesi için polis trafik akışını tek şeride düşürerek önlem alırken, atın dakikalarca oynaması vatandaşları gülümsetti. Çevreden gelen bir vatandaş başıboş atı yakalayarak kavşak yakınındaki bir evin bahçesine bağladı. Atın sahibi çıkmaması durumunda Nevşehir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.