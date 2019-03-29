Master Chef Hazer Amani Nevü'de

“Masterchef Türkiye” yarışması ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Dünyaca ünlü şef Hazer Amani, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu'nun (ÜSET) davetlisi olarak NEVÜ'de “Sosyal Medyanın Gastronomi Kültüründeki Yeri” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşiye Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencileri, ÜSET MYO Aşçılık programı öğrencileri ve Ürgüp Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Öğr. Gör. Osman Özer'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Şef Hazer Amani, öncelikle aşçılık ve gastronomi bölümü öğrencilerine kariyer geçmişini anlatarak, mutfak endüstrisinde öğrencileri bekleyen fırsatlardan söz etti. Söyleşinin devamında sosyal medyanın gastronomi kültürünün gelişmesindeki yeri ve öneminden bahseden Amani, öğrencilerin gelecekte mesleğine bağlı, işini severek yapan bireyler olmaları gerektiği, sosyal medyayı doğru ve yerinde kullanarak da başarılı bir kariyer serüveni geçirebileceklerini iletti.

Söyleşinin ardından Ünlü Şef, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağında Aşçılık Programı öğrencileriyle buluşarak, öğrencilere iki saat boyunca uygulama eğitimi verdi. Uygulama eğitimi kapsamında mutfak deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Amani'ye, Aşçılık programı öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Gerçekleştirilen söyleşi ve uygulama eğitiminin sonunda Şef Hazer Amani'ye Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.