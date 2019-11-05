Matematik dahileri Kapadokya Üniversitesinde derslere başladı

Kapadokya Üniversitesi ile Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü arasında geçtiğimiz yıl imzalanan protokol sonrasında çalışmalarını başlatan ‘Matematik Atölyesi' bu eğitim-öğretim yılında da derslere başladı.

Geçtiğimiz yıl bir ilki gerçekleştirerek Nevşehir'de öğrenim gören 50 ortaokul öğrencisine Kapadokya Üniversitesinde farklı metodlar ile eğitim veren Matematik Atölyesi, 2019/2020 Eğitim-Öğretim yılında da projenin kapsamını ve içeriğini zenginleştirerek, eğitimlere başladığını duyurdu.

Nevşehir merkez, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde eğitim veren ortaokullardaki Matematik dersi yılsonu başarı puanı 95 ve üstü olan 249 öğrenciye sınav düzenleyen Kapadokya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, sınav sonunda başarılı olan 46 ortaokul öğrencisine, bir yıl boyunca üniversitenin Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Mehmet Şakir Paşa Medrese binasındaki dersliklerde çeşitli alanlarda eğitim verecek.

Matematiği sorgulayıcı mantığa dayalı olarak sevdirmek, oyun ve uygulama esaslı öğrenmeyi öğretmek ve öğrenmek felsefesiyle eğitim veren Matematik Atölyesi kapsamında, bir saati akıl oyunu, iki saati sınıf müfredatı olmak üzere haftada üç saat ve toplamda 84 saat matematik eğitimi ile 12 saat öykü eşliğinde okuma, analiz ederek anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek amaçlı Türkçe eğitimi verilmesi planlandığı belirtildi.