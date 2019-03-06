MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Aydoğdu'dan Rektör Bağlı'ya ziyaret

Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde görev yapan okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ‘2023 Vizyonu Işığında Yönetişim Becerileri Programı'na katılmak üzere Nevşehir'de bulunan MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu beraberinde Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret etti. Genel Müdür Hamza Aydoğdu'yu Nevşehir'de ve üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyet dile getiren Bağlı, kendilerine üniversite hakkında bilgi vererek bir süre görüştü.

Bağlı ziyaret sonunda günün anısına Genel Müdür Aydoğdu'ya plaket takdiminde bulundu.