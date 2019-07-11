Mehmet Akif Ersoy mahallesine PTT şubesi açıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinlerine seçimlerden önce verdiği söz sonrası mahalleye PTT Şubesi kurularak düzenlenen törenle hizmete geçti

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde M.Akif Ersoy Mahallesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında vatandaşlar Arı'dan mahallelerine PTT şubesi açılması için destek istedi. Vatandaşlara bu konuda söz veren Başkan Arı'nın, PTT Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeler sonucu AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar'ın da verdiği destekler ile M.Akif Ersoy Mahallesine PTT şubesi açıldı. Şubenin açılışı nedeniyle düzenlenen törene Nevşehir Belediye Başkan Vekili Bektaş Demir, Başkan Yardımcısı Ersan Erkut, PTT yöneticileri ve mahalle sakinleri katıldı. Törende Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür eden vatandaşlar, “Seçimlerden önce mahallemize gelen Belediye Başkanımız Sayın Arı'ya, mahallemizde PTT Şubesi bulunmamasından dolayı yaşadığımız sıkıntıları anlatarak destek istedik. Kendisi de bize bu konuyla ilgili gerekli girişimleri yapacağına dair söz verdi. Başkanımızın bu sözünün ardından mahallemize PTT şubesi açılarak hizmete girdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) toplantısına katılmak için Ürdün'de bulunan ve bu nedenle açılış törenine katılamayan Belediye Başkanı Rasim Arı ise, açılışın M.Akif Ersoy Mahallesine hayırlı olmasını diledi. Arı: “Gerek seçim öncesi yaptığımız istişareler ve gerekse seçimden sonra ziyaretlerde tüm mahallelerimizde halkımızın önceliklerini belirledik. Bir yandan şehrimizin bu öncelikli ihtiyaçlarını gidereceğiz, diğer yandan seçim dönemi verdiğimiz vaatleri birer birer yerine getireceğiz. Halkımızın önceliklerini ve beklentilerini bilerek yola çıktık. İmkanlarımızı, gücümüzü ve enerjimizi bu güzel şehrin insanlarına hizmet için harcayacağız.” diye konuştu.