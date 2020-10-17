İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mehmet Soytürk, Cappadocia Ultra Trail rekorunu kıramadı

Salomon Cappadocia Ultra Trail’in 63 kilometrelik parkurunda Mehmet Soytürk, Alman atlet Moritz Auf Der Heide’nin 5 saat 5 dakikalık rekorunu kıramadı.

Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 63 kilometrelik parkurunda Mehmet Soytürk, Alman atlet Moritz Auf Der Heide'nin 5 saat 5 dakikalık rekorunu kıramadı.


Salomon Cappadocia Ultra Trail'in 63 kilometrelik parkurunda Alman atlet Moritz Auf Der Heide'nin 5 saat 5 dakikalık rekorunu kırmak için bu sabah rekor denemesi koşusu yapan Mehmet Soydemir, Alman atleti geride bırakamadı. Sabah saatlerinde rekor denemesine başlayan Mehmet Soytürk, koşuyu 5 saat 20 dakikada tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.