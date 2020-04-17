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Mehmetçikten babasına doğum günü sürprizi

Nevşehir’de korona virüs salgını nedeniyle babasının doğum gününe gidemeyen Astsubay Vural Ekici, Hacıbektaş Belediyesi aracılığıyla babasına doğum günü pastası gönderdi.

Nevşehir'de korona virüs salgını nedeniyle babasının doğum gününe gidemeyen Astsubay Vural Ekici, Hacıbektaş Belediyesi aracılığıyla babasına doğum günü pastası gönderdi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapan Vural Ekici, her yıl babasının doğum günü için Hacıbektaş ilçesine bağlı Başköy köyüne giderek babasına doğum günü sürprizi yapıyor. Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl baba ocağına gelemeyen Ekici, babasının 77. yaş gününü Hacıbektaş Belediyesi aracılığıyla gönderdiği pasta ile kutladı. Astsubay Ekici'nin sosyal medya hesabına attığı "Babamın doğum gününe gidemiyorum, babama yaş pasta götürebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Hacıbektaş Belediyesi, Başköy köyünde ikamet eden Çerkez Ekici'nin doğum gününü yaş pasta götürerek kutladı.


Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok yaptığı açıklamada, “Dün akşam Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Vural Ekici arkadaşımız Hacıbektaş Belediyesinin sosyal medya hesabına mesaj attı. Yıllardır Hacıbektaş'ın Başköy köyünde ikamet eden babasına doğum gününde sürpriz yapıyormuş. Bu sene korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl sürprizi yapamayınca Hacıbektaş Belediyesinden ricada bulundu. Bizde vatandaşımızı kırmadık. Belediye personelimiz ile birlikte Başköy köyünde ikamet eden Vural amcamızı ziyaret ederek sürpriz doğum günü pastası götürdük. Gerçekten çok mutlu oldu. Bu salgın bittikten sonra Hacıbektaş Belediyesini ziyaret ederek bizlerin bir çayını içeceğini söyledi. Bizde amcamızı en kısa sürede belediyemizde misafir edeceğiz” dedi.

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