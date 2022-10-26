Meksikalı turistin Türkiye sevgisi

Meksika'dan Kapadokya'yı gezmeye gelen Vianey Ramos tırnaklarındaki Türk bayrağı resmi ile dikkat çekti. Sağ eline Türk bayrağı, sol eline Meksika bayrağını resmeden turist Türkiye sevgisini vurguladı. Göreme Açık Hava Müzesini arkadaşları ve ailesi ile birlikte gezen Vianey Ramos, Türkiye sevgisini tırnaklarındaki Türk Bayrağı resmini göstererek, “Türkiye'yi çok seviyorum” dedi. Ramos, "İstanbul'u çok seviyorum. Buradaki insanlar eğlenceli ve bu beni mutlu etti. Türkiye'ye ikinci gelişim. Bu gelişimde Kapadokya'yı da gezmek istedim. Kapadokya çok büyüleyici ve harika bir yer. Bu güzellikleri ailem ve arkadaşlarımla görmek istedim” şeklinde konuştu.

Her fırsatta Türkiye'ye gelmek istediğini ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Vianey Ramos, “Kapadokya cennet gibi. Burada yaşamak isterdim” dedi.