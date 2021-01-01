Melek Arı'dan yeni yılın ilk bebeğine ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın eşi Melek Arı, özel bir hastanede gece saat 00.03'de dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Melek Arı, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan ile birlikte ziyaret ettiği Kayra bebeğin ailesi Melike-Yasin çiftini tebrik etti. Kayra bebeğin ömrünün uzun, bahtının güzel olması ve sağlıkla büyümesi temennisinde bulunan Melek Arı, bebek için aileye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan bebek seti hediye etti.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının ve hasta yakınlarının yeni yılını kutlayan Arı, tedavi gören hastalara acil şifalar diledi.