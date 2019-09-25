Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “Milletin arabasıyla vandalist bir sendikacılık yapmadık”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hiçbir zaman esnafın camıyla, milletin arabasıyla vandalist bir tavırla sendikacılık yapmadık. Sendikacılığı geçmişte ortaya konulmuş olan şiddetten, terörden, vandalizmden ayırmaya gayret ettik” dedi.

Memur-Sen Nevşehir İl Temsilciliği binasının açılışı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Çiftci, Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları, Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, eski Memur-Sen il temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, TKDK İl Koordinatörü Murat Asiltürk, İHH İl Temsilcisi Baki Öncel, AK Parti Gülşehir İlçe Başkanı Erkan Çiftçi, İl Müftüsü Yakup Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Dildöken ve çeşitli STK'ların başkan ve yöneticileri katıldı. Programda konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Çiftci, Nevşehir'de 5 bine yakın Memur-Sen üyesine daha konforlu bir binada hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ise, “Memur-Sen Nevşehir İl Temsilciliğimizin binasının açılışına katılan başta sayın valimiz olmak üzere belediye başkanlarımıza, rektörümüze, sivil toplum kuruluşu başkanlarımıza, sendika üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizim işimiz millet, bizim kendimiz millet. Memur-Sen ailesi ortaya koyduğu değerleriyle farklı bir

konfederasyon. Biz bu millete borçlu bir konfederasyonuz. Devletten alacaklı olabiliriz. Kamu görevlisiyiz. Milli iradeden payımızı almak isteyen örgütlü bir yapıyız. Bizim işimiz milletimize hizmet etmektir. Bu milletin hassasiyetlerine hassasiyet gösteren bir sendikayız. 27 yıl oldu, çeyrek asır geride kaldı. Bütün bakiyemiz hiçbir zaman yüzümüzü öne eğdirecek hikaye üretilmedi. Hiçbir zaman esnafın camıyla, milletin arabasıyla vandalist bir tavırla sendikacılık yapmadık. Sendikacılığı geçmişte ortaya konulmuş olan şiddetten, terörden, vandalizmden ayırmaya gayret ettik” diye konuştu.

Vali Aktaş, Memur-Sen İl Temsilciliği binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Memur-Sen göreve geldiğimiz günden bu yana hep bizim yanımızda oldular. Kendilerine desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış programı İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün dualarıyla sürdü. Program sendika hizmet binasının açılmasıyla sona erdi.