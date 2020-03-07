Menekşe, Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliğine katıldı

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliğine katılarak Nevşehir'i temsil eden Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi standını ziyaret etti.

Ankara'da düzenlenen Türk Dünyası 4.Bilim Şenliğini ziyaret eden AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir'i temsil eden Halil İncekara Bilim Sanat Merkezi standını ziyaret etti. Proje hakkında proje danışman öğretmeni Murat Yağcı ve öğrenci Doruk Aytunç Pehlivan'dan proje hakkında bilgi alan Menekşe açıklamasında, “Ankara'da düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası 4. Bilim ve Kültür Şenliği'ne katılarak geleceğin dehası teknoloji ve bilim alanlarında kendilerini geliştiren gençler göğsümüzü kabarttı. Yaşlarının küçük olmasına rağmen çok büyük projeler ortaya koyan gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyor ilimizi ve bizleri bu güzel programda temsil eden Halil İncekara Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenimiz Murat Yağcı ve öğrencimiz Doruk Aytunç Pehlivan'a başarılarının devamını diliyorum dedi.