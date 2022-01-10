'Meraki' Tiyatro Oyunu NEVÜ'de sahnelendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri sahneledikleri ‘Meraki' adlı tiyatro oyunu ile kendilerini izlemeye gelen seyircilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

NEVÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri ‘Tiyatro ve Drama Uygulamaları' dersi kapsamında ve Doç. Dr. Hakan Yalap danışmanlığında 'Meraki' adlı tiyatro oyununu, NEVÜ Vali Şinasi Kuş kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu'nda tiyatro severlerle buluşturdu. Yönetmenliğini Mücahid Saçmalı'nın, anlatıcının Ayşe Betül Eraslan' ın rejisini Tuba Altay, Emine Toprak'ın, saç-makyaj, kostüm ve sahne amirliğini Nisa Şahan, Sümeyye Demirezen'in ve sahnede Galip Çağlayan, Elmas Tekne, Ezgi Yaldır, Büşra Ünsal, İsmail Kayacan, İbrahim Halil Kırtay, Sezer Ardıç, Gamze Ceylan, İpek Nur Yıldız, Oğuz Alp Kalkan, Mücahid Saçmalı'nın oynamış olduğu tiyatro oyunu adeta konukları ve NEVÜ öğrencilerini mest etti. Tiyatro gösterimi sonrası kısa bir konuşma yapan ders sorumlusu ve ‘Ölüler Konuşmak İsterler' ile ‘Düğün' oyunlarının da sanat danışmanı olan Doç. Dr. Hakan Yalap, böyle güzel etkinlikleri başarılı bir şekilde sergileyen öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. Ayrıca güzel sanatların insan hayatında ne denli önemli olduğunu değinen Yalap, öğrencilerin yetiştirilirken onlara her daim sanatsal açıdan rehber olunmasının gerekliliğini, öğrencilerin bir şeyleri ilk defa yapsalar dahi çekinmemeleri gerektiğini, inandıktan sonra her türlü zorluğun üstesinden gelineceğine vurgu yaparak güzel hislerini öğrencilerle paylaştı.

Tiyatro sonunda 'Meraki' oyunu başrolü Galip Çağlayan, Türkçe Eğitimi Bölümü adına emekleri ve katkılarından dolayı Doç. Dr. Hakan Yalap'a plaket takdiminde bulundu.