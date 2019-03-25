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Mert Alaş ve model Bella Hadid'i Kapadok'yada fotoğraflayacak

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş yine dünyaca ünlü model Bella Hadid’in fotoğraflarını Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da fotoğraflayacak.

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş yine dünyaca ünlü model Bella Hadid'in fotoğraflarını Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da fotoğraflayacak.


Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya gedi. Kapadokya'yı gezen ünlü fotoğrafçı sosyal medya hesabından takipçilerine bölgenin eşsiz güzelliklerini paylaştı.


Mert Alaş, Kapadokya'da dünyaca ünlü model Bella Hadid ile bölgenin eşsiz manzarasında birlikte çekim gerçekleştirecek.

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