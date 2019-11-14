Mevsim çiçekleri Nevşehir'i süslüyor

Daha yeşil ve güzel bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin farklı noktalarında bulunan kavşaklarda kış mevsimi öncesi bakım ve çiçeklendirme çalışması yaptı. Ekipler tarafından Niğde Yolu, Jandarma, Hasan Emmi Türbesi, 2000 Evler ve Üniversite Kavşaklarına ve refüjlere yaklaşık 30 bin adet hercai ve menekşe gibi mevsimsel çiçekler dikilirken çeşitli renklerden oluşan çiçeklerle farklı motifler, özel tasarlanmış desenler, farklı motif ve şekillerden oluşan dekoratif süslemeler ve ışıklandırma çalışması yapıldı.

Ayrıca refüjlerdeki yeşil alanların kış öncesi bakımlarını da gerçekleştiren belediye ekipleri, refüj ve kavşaklarda yaptıkları çalışmalar ile şehrin girişinden çıkışına tüm ana yollarda estetik bir görüntü sağlandı.