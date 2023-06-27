Mezar ziyaretine gelenlere karanfilli karşılama

Nevşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla arefe günü mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarına kurulan stantlarda vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kaldırım Mezarlığı'ndaki dağıtım programına katılarak burada kabir ziyaretine gelen vatandaşlarla bayramlaştı.

Vatandaşlara ziyaret edecekleri kabirlere dikmek üzere karanfillerden veren Başkan Savran, vatandaşlara aileleri ve sevdikleri birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.