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Mezarlıklarda bakım ve yenileme çalışması yapılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından, vatandaşların düzenli ve rahat bir mezarlık ziyareti gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarda bakım ve yenileme çalışma çalışması başlatıldı.


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Kaldırım ve Taşlıbel mezarlıklarında bir süre önce başlatılan bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor.


Her iki mezarlık içerisindeki mevcut yollarda yıpranan taşları sökerek yeni parke taş döşemesi gerçekleştiren belediye ekipleri, Kaldırım Mezarlığı içerisinde yeni oluşturulan alanda da yol yapım çalışması gerçekleştirerek bordür döşüyor.


Etrafları tel örgü ile çevrilen mezarlıkların giriş ve çıkış kontrollerinin sağlanabilmesi için yeni kapılar da yapacak olan Fen İşleri Müdürlüğü'nün bu çalışmalarının ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından peyzaj çalışması başlatılacak.

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