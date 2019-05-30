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Mezarlıklarda bayram öncesi temizlik çalışmaları başladı

Nevşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların yoğun bir şekilde ziyaret edeceği kent merkezindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması başlattı.


Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık Servisi, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de mezarlıklarda detaylı temizlik ve bakım işlemlerine başladı. Vatandaşların kabirleri daha rahat ziyaret edebilmeleri için mezarlıklarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yıl boyu belirli aralıklarla M.Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Kaldırım Mezarlığı ve Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde bulunan Taşlıbel Mezarlığının temizlik ve bakımını yapan ekipler, bayramın gelişi nedeniyle çalışmaları hızlandırdı. Mezarlıklarda; bir yandan budama işlemleri yapılırken, diğer yandan ilaçlama ve yabani ot ve bitkilerin kesim işleri sürüyor.


2 ayrı ekiple yürütülen çalışmalarda mezarlık alanlarının temiz ve düzenli tutulması amaçlanıyor. Mezarlara zarar veren ağaçlar budanırken yabani otlat nedeniyle üzeri kapanma tehlikesi olan birçok mezar, temizlenerek görünür bir hale getirildi.

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