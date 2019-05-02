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MHP Belde Belediye Başkanları, Dinç'i ziyaret etti

MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberinde ki belde belediye başkanları İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç’i ziyaret etti.

MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberinde ki belde belediye başkanları İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'i ziyaret etti.


MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberinde Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Kaymaklı Belediye Başkanı Abdullah Çekiç ve Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'i ziyaret etti. İl Başkanı İlhan Kaya ve belediye başkanları İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'e başarılar dilerken bir süre sohbet ettiler.


İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç'te ziyaretlerinden dolayı MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve belde belediye başkanlarına teşekkür etti.

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