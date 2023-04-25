MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Ülkenin hafıza kaybına uğradığını söyleyenlerin zihniyeti koltuktur”

Nevşehir'de düzenlenen açık hava mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nı eleştirerek, “Ülkenin hafıza kaybına uğradığını söyleyenlerin zihniyeti koltuktur” dedi.

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açık hava mitinglerine Nevşehir'de devam etti.

Milli İrade Caddesi'nden Nevşehirlilere seslenen Bahçeli, “15 Temmuz darbe ve işgal teşebbüsü, yönetim sisteminde acilen bir reform yapılmasını zorunlu hale getirdi. İşte böyle bir ortamda 16 Nisan 2017 tarihli halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı sistemini kabul etmiş bu yeni sistem 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geçmişten kopmuş değil, bilakis medeniyet mirasımızı çok daha güçlü bir biçimde geleceğe taşıma kararlılığıyla birleşti. Temsilde adalet yönetimde istikrar çok şükür sağlamdı ve sağlam bir zemine ulaştı” şeklinde konuştu.

"Parlamenter sistem" üzerinden İyi Parti Genel Başkanı'na tepki gösteren Bahçeli, "Ortaklık kuran partiler arasında çekişmeler ile koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlıktır. Böylesi zihniyetlerin aklı koltuktadır" dedi.

"Cumhuriyetin ilk yüzyılından çıkarılan ders ve sonuçlarla yeni Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde Türk yüzyılının vizyonu belirlendi, yol haritası çizildi" diyen Bahçeli, "Dünya çapında milletler ve medeniyetler mücadelesinde kendini kanıtlamıştır. Sözü geçen bir ülke mevkiindedir. Ulaşılan sonuç zor da olsa kazanan Türkiye olmuştur. Küresel siyaset denkleminde ülkemizin ihmal ve inkarı mümkün değildir. Türkiye sözü geçen bir ülkedir. Aziz milletim, istiklalimizi müdafaa etmek, istikbalimizi güvene almak için sıra sizde. Sıra Nevşehirli kardeşlerimde. Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'na destek olmak için sıra sizde. Terör ittifaklarını sandığa gömmek için sıra sizde. Milli bekamıza, milli haklarımıza arka çıkmak için sıra hepinizde" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nı eleştiren Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye, DEVA'dan Gelecek Partisi'ne, HDP'sinden diğer sol bölücü marjinal partilerine kadar alayının amacı parlamenter sisteme geri dönmektir. İyi Parti Başkanı demişti ki 'Koalisyon hükümeti faydalıdır. Devletin hafızası gitmiştir.' Umudunu koalisyona bağlayan bir siyaset anlayışından hayır gelmez. Ortaklık kuran partiler arasında çekişmelerle ülkemizi kilitleyen koalisyon hükümetlerini övmek aymazlıktır. Türkiye ne çekmiş ise bu arızalı kafalardan çekmiştir. Bu sakat mantık sahipleri ülkemizin refah beklentisine uzaktır. Ülkenin hafıza kaybına uğradığını söyleyenlerin zihniyeti koltuktur" diye konuştu.

İyi Parti'de ülkücü kalmadığını da söyleyen Bahçeli, "Başbakan olacağım propagandasıyla FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar, geldiğimiz bu aşamada partilerinde ülkücü bırakmamıştır. Biz doğruları söylemekten korkmayacağız, mücadeleden kaçmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız" dedi.