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MHP heyeti Vali Aktaş'ı ziyaret etti

MHP İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığında Belediye Başkan adayı Prof.

Dr. Filiz Kılıç ve beraberindekiler Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.


Nevşehir MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Varol, MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ve Yönetim Üyelerinden oluşan heyet, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette; Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Vali Aktaş'a kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür etti.


Vali Aktaş ise, MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç'a ve beraberindekilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

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