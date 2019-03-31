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MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Kılıç oyunu kullandı

MHP Nevşehir Belediye Başkanı adayı Prof.

Dr. Filiz Kılıç, oyunu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1208 nolu sandıkta kullandı.


MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç ve MHP İl Başkanı İlhan Kaya oylarını Yavuz Sultan Selim Ortaokulu 1208 nolu sandıkta kullandı. Sandık görevlilerine başarılar dileklerini ileten MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç açıklamasında, “Oyumuzu kullandık. Öncelikle şehrimizi daha sonra vatanımıza, milletimize hayırlı olması dileklerimle oyumu kullandım. Güzel bir seçim süreci yaşadık. 1 Aralık tarihinden itibaren dört aydır geceli gündüzlü çalıştık. Ben Nevşehirli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok büyük bir teveccüh gösterdiler. Çok büyük bir yakınlık gösterdiler” diye konuştu.

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