MHP Ürgüp İlçe Başkanlığına Tevfik Öz atandı

MHP Ürgüp İlçe Başkanı Mustafa Öz görevini Tevfik Öz’e devretti.
MHP Ürgüp İlçe Başkanı Mustafa Öz görevini Tevfik Öz'e devretti.
MHP Ürgüp Belediye Meclis Üyesi Tevfik Öz, MHP Ürgüp İlçe Başkanlığı görevine getirildi. Parti binasında gerçekleştirilen toplantıda MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Tevfik Öz'ün Ürgüp İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek Tevfik Öz'e yeni görevinde başarılar diledi.
Toplantıya İlhan Kaya'nın yanı sıra MHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç da katıldı.