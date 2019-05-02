MHP'li Belde Belediye Başkanları, Vali Aktaş'ı ziyaret etti

MHP İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığında belde belediye başkanları Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığında oluşan heyette Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Kavak Belediye Başkanı Ferudun Bağcı, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi, Vali Aktaş' a, kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür ederek, beldelerin durumu ile ilgili bilgiler verdi ve istişarelerde bulunuldu.

Vali Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek belediye başkanlığına yeni seçilen başkanları kutladı ve işlerinde kolaylıklar diledi.