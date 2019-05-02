İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

MHP'li Belde Belediye Başkanları, Vali Aktaş'ı ziyaret etti

MHP İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığında belde belediye başkanları Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığında belde belediye başkanları Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.


MHP İl Başkanı İlhan Kaya başkanlığında oluşan heyette Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, Kavak Belediye Başkanı Ferudun Bağcı, Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ve Tatlarin Belediye Başkanı Ercan Selvi, Vali Aktaş' a, kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür ederek, beldelerin durumu ile ilgili bilgiler verdi ve istişarelerde bulunuldu.


Vali Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek belediye başkanlığına yeni seçilen başkanları kutladı ve işlerinde kolaylıklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.