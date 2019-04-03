MHP'li Belediye Başkanları mazbatalarını aldı

31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP'den belediye başkanı seçilen Göreme, Kaymaklı ve Kavak Belediye başkanları mazbatalarını İlçe Seçim Kurulundan aldı.

31 Mart Part günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP'den Göreme Belediye Başkanı seçilen Ömer Eren, Kaymaklı'dan Belediye Başkanı seçilen Harun Çekiç ve Kavak'tan Belediye Başkanı seçilen Feridun Bağcı, MHP İl Başkanı İlhan Kaya ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Hakimi Nagihan Şahin'den aldı.