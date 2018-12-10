MHP'nin Nevşehir başkan adayları belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel merkezi tarafından Nevşehir'in 2 ilçe ve 4 belde belediye başkan adayı açıklandı.

MHP Genel Merkezi tarafından Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç'ın açıklanmasının ardından Avanos ve Kozaklı ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra dört belde belediye başkan adayı daha açıklandı. MHP 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan seçimler öncesinde Avanos Belediye Başkan adayı Mustafa Kenan Sarıtaş, Kozaklı Belediye Başkan adayı Celalettin Güven, Göreme Belediye Başkan adayı Ömer Eren, Uçhisar Belediye Başkan adayı Ali Karaaslan, Kaymaklı Belediye Başkan adayı Harun Çekiç ve Yazıhüyük Belediye Başkan adayı olarak Burhanettin Karaketir isimlerini açıkladı.