Milletvekili şalvar giydi, biçerdöver ile ekin biçti

Dr. Filiz Kılıç memleketi Nevşehir'de biçerdöver ile hububat hasadı yaptı.

Nevşehir'in kadın milletvekili seçilen Dr. Filiz Kılıç bayram tatilini memleketi Nevşehir'de geçirdi. Kılıç; bayram ziyaretlerinden arta kalan zamanda da şalvarını giyerek biçerdöver ile hububat hasadı yaptı.

Dr. Filiz Kılıç; “Nevşehir'imizin bereketli topraklarında hububat hasadı başladı. Bu topraklar daima ekilenden fazlasını verdi. Bütün çiftçi kardeşlerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.