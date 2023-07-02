İhlas Haber Ajansı

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Milletvekili şalvar giydi, biçerdöver ile ekin biçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Milletvekili Prof.

Dr. Filiz Kılıç memleketi Nevşehir'de biçerdöver ile hububat hasadı yaptı.


Nevşehir'in kadın milletvekili seçilen Dr. Filiz Kılıç bayram tatilini memleketi Nevşehir'de geçirdi. Kılıç; bayram ziyaretlerinden arta kalan zamanda da şalvarını giyerek biçerdöver ile hububat hasadı yaptı.


Dr. Filiz Kılıç; “Nevşehir'imizin bereketli topraklarında hububat hasadı başladı. Bu topraklar daima ekilenden fazlasını verdi. Bütün çiftçi kardeşlerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.

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