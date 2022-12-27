Milli Eğitim Bakanı Özer Nevşehir'de temaslarda bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir'de bir dizi açılış ve incelemelerde bulundu.

Türkiye'de ilk defa kurulan Kapadokya Gastronomi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışı için Ürgüp'e gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açılışın ardından Ürgüp Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e Ürgüp Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı. Ürgüp ziyaretinin ardından Nevşehir Merkeze geçen Bakan Özer ilk olarak E-Sınav merkezi ve Ölçme Değerlendirme merkezinde incelemelerde bulundu. Bakan Özer daha sonra yaya olarak Nevşehir Valiliğine geçti. Burada Valilik Şeref defterini imzalayan Bakan Özer Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'den il hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine geçen Bakan Özer, burada Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'den üniversite hakkında bilgi aldı.

Nevşehir temaslarında Nevşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Özer, bir süre Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile görüştü. Bakan Mahmut Özer Nevşehir temaslarının ardından Ankara'ya gitti.