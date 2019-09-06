İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, NEVÜ'yü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Prof.

Dr. Ziya Selçuk, Nevşehir ziyareti kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni ziyaret etti.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni ziyaret ederek burada Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan üniversitenin çalışmaları hakkına bilgiler aldı. Rektör Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin bu yıl yüzde 95 oranında tercih edildiğini yeni kurulan üniversiteler arasında tercih edilen üniversitelerin başında geldiğini ifade etti.


Dr. Ziya Selçuk ise Rektör Bağlı'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken üniversitenin hatıra defterini imzaladı.


Bakan Selçuk'un üniversite ziyaretine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.