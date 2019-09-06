Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okullarımızdaki her şey eğitimin bir parçasıdır"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların sadece belli akademik çalışmaların paylaşıldığı yerler olmadığını belirterek, "Orası bir hayat sahnesidir. Ve sınıflarımızdaki, okullarımızdaki, okul bahçelerimizdeki her şey eğitimin bir parçasıdır. Bu anlamda çocuklarımız için ortak bir okul zili hayata geçirmek istedik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de valilik ziyareti ve okul açılış töreninin ardından merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki Haydar Çankaya İlkokulunu ziyaret etti. Bakan Selçuk, uyum programına katılan öğrencileri rahatsız etmemek amacıyla öğretmenler ile birlikte okul bahçesinde düzenlediği basın toplantısı ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokullarda çalacak olan zili tanıttı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, “Bugün Nevşehir'deki bir okulumuzun bahçesindeyiz. Okulumuzda bugün uyum programı var. O sebepten dolayı uyum programına katılan çocuklarımızı rahatsız etmemek için okulumuz bahçesinde bir toplantı yapıyoruz. Okul zili ile ilgili bir çalışmamız var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak aylarca üzerinde çalıştığımız bir projedir. Bu proje çerçevesinde bütün okullarımızda aynı zilin, aynı şarkının ve şarkı sözlerinin kullanılması için bir hazırlık yapmış bulunuyoruz. Bu zili hazırlamamızın temel sebebi sınıflar ve okullar sadece belli akademik çalışmaların paylaşılması için değildir. Orası bir hayat sahnesidir. Ve sınıflarımızdaki, okullarımızdaki, okul bahçelerimizdeki her şey eğitimin bir parçasıdır. Bu anlamda çocuklarımız için ortak bir okul zili hayata geçirmek istedik. Bu anlamdaki çalışmamızı da bugün sizlerle paylaşıyoruz. Hem bir zil söz konusu çocuklarımızın teneffüslere çıkarken işitecekleri hem de aynı melodinin söz konusu olduğu bir şarkımız söz konusudur. Şarkımızın bestesini müzisyen Nil Karaibrahimgil yaptı. Sözlerini Şermin Yaşar hazırladı. Daha önce 23 Nisan şarkımızı hazırlayan ekibimiz hem zil sesi için hem de melodimiz için çalıştı. Biraz sonra bunun klipini, şarkısını hep beraber paylaşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada öğretmen ve yöneticilerimiz ile beraber Nevşehir'den paylaşmaktan da ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz” diye konuştu.

Bakan Selçuk, basın toplantısının ardından ilk teneffüs zili ile okul bahçesine çıkan öğrencilerle sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi. Bakan Selçuk, öğretmenler ile günün anısına fotoğraf da çekinerek okuldan ayrıldı.