Milli sporcular Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Polonya'da düzenlenecek olan Dünya Boks Şampiyonasına katılacak milli sporcuları makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Boks Antrenörü Nedim Baba, Boks Sporcuları Yağmur Baba ve Duygu Öztürk Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Ziyarette milli takım seçmelerini kazanarak Nisan ayında Polonya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Savran, Antrenör Baba ve sporculara başarılar diledi.

Savran, “Polonya'da elde edeceğiniz başarılarla hem şehrimizi hemde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancım tam” dedi.

Nevşehir'de gençlerin sporla, kültürel ve sosyal faaliyetlerle buluşmasını çok önemsediğini belirten Başkan Savran, Nevşehir'de sporun gelişmesi ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.