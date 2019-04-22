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Minik çocuklar Belediye Başkanı Arı'yı ziyaret etti

Nevşehir’de faaliyet gösteren özel bir bakımevinde eğitim gören 4-5 yaş grubundaki çocuklar Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Nevşehir'de faaliyet gösteren özel bir bakımevinde eğitim gören 4-5 yaş grubundaki çocuklar Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Arı, minik konuklarına çeşitli hediyeler verdi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, Diomand Kids Özel Nevşehir Kreş Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü öğrencilerini makamında kabul etti. Kreş Müdürü Ezgi Boylu Demir, okul yöneticileri ve öğretmenlerinin de hazır bulunduğu ziyarette, minik konuklarıyla yakından ilgilenen Başkan Arı, çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da tebrik eden Arı, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.


4-5 yaş grubundaki çocukların isteklerini kırmayarak onları makam koltuğuna oturtan ve tek tek fotoğraf çektiren Başkan Arı: “Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için çalışacağız” dedi.

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