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Minik Kardelenler “Yerli Malı” haftasını kutladı

Özel Kardelen Koleji anaokulu öğrencileri yerli malı haftasını kutladı.


Kardelen Anaokulu; Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası için meyve resimlerinin olduğu şapkalarını hazırladılar. Etkinlik kapsamında eğlenceli vakit geçiren Minik Kardelenler, kendileri için hazırlanan farklı farklı vitamin gruplarından oluşan yiyecekler yediler. Öğretmenler tarafından yerli malı haftasının önemi, yerli üretimin ülke ekonomisine katkıları minik öğrencilere yaş seviyelerine uygun olarak anlatıldı. Aynı zamanda minik öğrencilere etkinlikte kullanılan vitaminlerin vücudumuza sağladığı faydalarla ilgili bilgiler verildi. Etkinlik sırasında keyifli vakit geçiren öğrenciler eğlenirken öğrenmenin tadına vardılar. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerin hem yerli üretim konusunda bilgi sahibi oldular hem de yaparak ve kavrayarak öğrenme sağlandı.

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