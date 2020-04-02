Minik öğrencilerden Türkiye'de “Evde Kal” mesajı

Nevşehir 30 Ağustos İlkokulu'nda öğrenim gören anaokulu öğrencileri tarafından “Evde Kal” kısa filmi çekildi.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalarına dışarı çıkma yasağı uygulanırken zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmaması için de vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor. Yapılan tüm bu çağrıların ardından ise Nevşehir 30 Ağustos İlkokulu anaokulu öğrencileri tarafından öğretmenleri Figen Köksal öncülüğünde “Evde Kal” kısa filmi çekti. Minik öğrencilerin ellerinde pankartlara yazmış olduğu, “Bugünlerde geçecek, Güzel ülkem sabret, Büyükleriminiz ellerini öpeceğiz, Onları kucaklayacağız, Sevdiklerimizle okulumuza kavuşacağız” sözlerini paylaştı.

Minik öğrencilerin hazırlamış olduğu video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.