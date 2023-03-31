Miras yüzünden darp edilen kadın o geceyi anlattı

Nevşehir'de babalarından kalan mirası ablalarına vermek istemeyen kardeşler terör estirdi. Aynı binada yaşayan 2 kardeş, aralarında miras yüzünden husumet bulunan ablalarını darp etti, o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre; Güzel Yurt Mahallesi Şehit Ahmet Kara Sokakta yaşayan Dudu Ç. babalarından kalan mirası bölüşmek istedi. Babalarından miras kalan 3 ev ve sanayi sitesinde 1 dükkan ve 1 tarlayı eşit şekilde paylaşmak isteyen abla Dudu Ç.; kardeşleri Cengiz T. ve Levent T.'den 'hayır' cevabı alınca soluğu mahkemede aldı. İddiaya göre Cengiz T. ve Levent T.; kendilerini mahkemeye veren ablaları ve eniştelerini ölümle tehdit etmeye başladı.

"Olayın fitilini misafir ateşledi"

Geçtiğimiz günlerde Dudu Ç.; Cengiz T.'nin evine misafirliğe gelen Sinem A.'nın kapısının önünden geçerken el hareketi yaptığını kameradan gördü. Bunun üzerine konuşmak için Cengiz T.'nin evine giden Dudu Ç. tartışmaya başladı. Sesleri duyan kardeş Levent T. de tartışmaya katılarak Cengiz T. ile birlikte ablalarını darp etmeye başladı. Diğer komşuların araya girmesiyle taraflar ayrılırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dudu Ç., Levent ve Cengiz T. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Ben artık hakkımı istiyorum”

Kardeşleri tarafından darp edilen Dudu Ç. o gece yaşadıklarını anlattı. Dudu Ç. “Kardeşlerimle olan sorunumuz miras davası. Cengiz T.'ye gelen bir misafir benim kapımın önünden geçerken kameraya el işareti yaptı. Bende bunun nedenini sormaya gittim. Ben sizi tanımıyorum, neden bana bu hareketi yapıyorsun diye. Bunun üzerine abim bana bağırıp çağırmaya başladı. Daha sonra Levent T.'de ile ikisi bir olup bana babamdan düşen hakkımı vermek istemiyorlar. Babam öleli 18 yıl, annem öleli 14 yıl oldu. Ben artık hakkımı istiyorum. Dün yaşanan olayda küçük kardeşimi de çağırıp hem beni hem de eşimi darp ettiler. Gözlüğümü kırdılar. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum. Miras olarak 3 ev, 1 dükkan ve 1 de arsa var. Kardeşlerim bana sadece 1 ev yeter diyerek kalan mirasımı vermiyorlar. Bende mahkemeye verdim” şeklinde konuştu.

“Ölüm tehdidi alıyorum”

Abisi ve kardeşi tarafından darp edilen Dudu Ç., “Kardeşlerimden sürekli ölüm tehdidi alıyorum. Bende bunun için evinin kapısına güvenlik kamerası taktırdım. Bu kamerayı bile istemiyorlar” dedi.