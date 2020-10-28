Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu motosikletteki tehlikeli yolculuk objektiflere yansıdı.

Nevşehir'de Saatçi Hoca Caddesi Doyuran kavşağında akşam saatlerinde objektiflere yansıyan görüntüde 1 çocuğun motosiklet sürücüsünün önünde durduğu 1 çocuk ve 1 kadının da sürücünün akasında oturduğu görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklet sürücüsü ve beraberindekiler tehlikeye aldırmadan yollarına devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.