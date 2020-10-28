İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir’de üzerinde 2’si çocuk 4 kişinin bulunduğu motosikletteki tehlikeli yolculuk objektiflere yansıdı.

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de üzerinde 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu motosikletteki tehlikeli yolculuk objektiflere yansıdı.


Nevşehir'de Saatçi Hoca Caddesi Doyuran kavşağında akşam saatlerinde objektiflere yansıyan görüntüde 1 çocuğun motosiklet sürücüsünün önünde durduğu 1 çocuk ve 1 kadının da sürücünün akasında oturduğu görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklet sürücüsü ve beraberindekiler tehlikeye aldırmadan yollarına devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.